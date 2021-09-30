قطار الجزيرة يتحرك للمشاركة في مواكب دعم الحكم المدني





تحرّك قطار ولاية الجزيرة من مدينة ودمدني، للمشاركة في مواكب دعم الحكم المدني، المعلن اليوم الخميس بالخرطوم.

وتسيِّر لجان المقاومة اليوم، مواكب سلمية في العاصمة الخرطوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتوالت الدعوات لتسيير المواكب عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وكان من المنتظر تسيير قطار من مدينة عطبرة للخرطوم قبل أن يتم إلغاؤه بسبب تخريب بسكة حديد شندي – التراجمة، بجانب مواكب الأجسام المهنية ولجان المقاومة في مدن وأحياء العاصمة.

ود مدني: عمران الجميعابي

صحيفة السوداني