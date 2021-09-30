الزراعة تدعو لتقليل مخاطر الإنتاج والاستهلاك





أكد وزير الزراعة والغابات د.الطاهر حربي أن الأبواب مفتوحة للشركاء لتحقيق التنمية.

وأكد، لدى لقائه بوفد المعهد الدولي للزراعة الاستوائية، ضرورة تعزيز جودة المحاصيل، وتقليل مخاطر المنتجين والمستهلكين، ومساعدة المزارعين على الإنتاج الجيد.

وأوضح رئيس وفد المعهد الدولي للزراعة الاستوائية د.ديارا أن البرنامج يعمل في عدد من الدول الإفريقية وبعض ولايات السودان، وأكد أن البرنامج يساعد المزارعين ويساهم في بعض الأنشطة الزراعية لتحسين سبل عيش المزارعين.

وأعلن عن مشروعين لتمكين الشباب بتمويل من بنك التنمية الأفريقي يستهدف (2) ألف شاب وشابة. وتابع: “المشروع الثاني ممول من الحكومة الفرنسية لمكافحة آفة الـ(الإفلاتوكسين) التي تصيب الفول السوداني”، مؤكداً أن المشروعين يهدفان للحد من الفقر والجوع وسوء التغذية، ويركزان على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان .

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني