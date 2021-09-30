حمدوك: شرف عظيم للسودان أن يلقي رئيس البنك الدولي خطاب تحديد الموقف السنوي للبنك من الخرطوم





قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن إلقاء رئيس البنك الدولي خطاب تحديد الموقف السنوي للبنك الدولي من هنا من الخرطوم، شرف عظيم للسودان، وأفريقيا، أن يكون الخطاب على مرمى حجر قريبة من مُقرن النيلين الذي شهد مدّ وجزر التاريخ لآلاف السنين. وأضاف في تغريدة له اليوم وفق صحيفة السوداني، “هذا اليوم يُذكرنا بالزيارة التي قام بها الرئيس الأسبق للبنك الدولي السيد روبرت ماكنمارا، الذي جاء للسودان قبل ما يقرب من ٥٠ عامًا ليشهد اتفاقية سلام أديس أبابا في العام ١٩٧٢م والتي أُريد لها إنهاء أطول حرب أهلية بأفريقيا”.

الخرطوم ( كوش نيوز)