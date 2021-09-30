رئيس البنك الدولي يلقي خطابه السنوي من الخرطوم





القى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس خطابه السنوي للعالم من السودان الخميس بقاعة الصداقة في الخرطوم. وقال مالباس انه سعيد بالتحدث من أفريقيا والسودان في هذا الوقت التاريخي مشيرا أن المجتمع الدولي يستفيد من التجربة السودانية. وقال مالباس ان السودان عمل على تحسين الظروف بعد وراثة وضع اقتصادي سيئ ومدمر عقب عقود من الصراع. واشار مالباس وفق ( سونا) لجهود السودان للخروج من التحديات التي تواجهه مثل تأثيرات جائحة كورونا، دخول الكثير من اللاجئين إضافة الى الفيضانات. وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود السودان في الاستقرار والتنمية وخفض سعر الصرف، كما حيا في ذات الوقت مجهودات السلطة المدنية والعسكرية للعمل معا من أجل استقرار السودان . وقال ليس هناك تنمية بدون إستقرار وقال مالباس ان البنك الدولي يعمل على زيادة معدل النمو في القطاعات المختلفة مثل التعليم والزراعة، واشار لضرورة زيادة التنافسية لقيادة التحول الاقتصادي. وأبان انهم يفكرون في دعم الاقتصادات وزيادة التنمية في المستقبل القريب وكذلك استخدامات التكنولوجيا في الاقتصاد وشدد مالباس في خطابه السنوي للعالم من الخرطوم على ضرورة دعم مشاريع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية لمجابهة الفقر، وأوضح أن البنك الدولي يدعم الدول الأكثر فقرا والدول التي تراجعت معدلاتها التنموية وكذلك دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار مالباس لعدة من الموضوعات المهمة فيما يلي التطور الاقتصادي متمثلا في الاستفادة من التحول الرقمي لزيادة معدلات التنافسية، استدامة التنمية وزيادة دعم خطط الكهرباء، والاستثمار البشري وأكد أهمية التعاون الدولي ومؤسسات التمويل العالمية لمساعدة السودان إقتصاديا.

الخرطوم ( كوش نيوز)