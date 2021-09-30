لجنة التحقيق حول قضية زبيدة تؤدي القسم أمام النائب العام





أدّت القسم أمام النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان الخميس، لجنة التقصي والتحقيق حول عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد أسمدة، تمهيداً لمباشرة أعمالها. وقال رئيس اللجنة مولانا بخاري ابراهيم عقب أداء اللجنة القسم، وفق (سونا) إن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً بوضع خُطة عمل وتحديد التوقيت الزمني لإكمال عملها. واضاف مولانا بخاري أن اللجنة المشكلة بواسطة النائب العام تضم في عضويتها (٧) من أعضاء النيابة العامة بالإضافة الى ممثلين من وزارة العدل والشرطة ووزارة المالية الاتحادية. وأشار مولانا بخاري إلى ان اللجنة مستعدة لتلقي أي إفادات أو معلومات متعلقة بالقضية من الجهات والأفراد بعد أن وفر لها النائب العام كل المعينات اللازمة للاضطلاع بمهامها.

الخرطوم (كوش نيوز)