كباشي يشيد بدور رئيس حكومة الجنوب لتحقيق السلام في السودان





عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لتحقيق السلام، واهتمامه بتطورات الأوضاع في السودان وحرصه على معالجة العديد من القضايا على الساحة السودانية. وبحث خلال لقائه بالقصر الجمهورى وفق( سونا) الخميس بالسيد توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة الجنوبية، عددا من القضايا على الساحة السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب سير تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، والترتيبات الحالية لجولة التفاوض مع رئيس الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.

الخرطوم ( كوش نيوز)