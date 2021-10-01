لجنة الأطباء: الثائر المصاب في موكب الخميس حالته غير مستقرة





كشفت لجنة أطباء السودان المركزية تفاصيل عدد المصابين بمواكب أمس التي شهدتها العاصمة الخرطوم وقالت اللجنة وفقاً لبيان لها ، إن السلطات استخدمت القوة المفرطة لفض بعض المواكب مما تسبب في سقوط 6 ثوار جراء إصابات متفاوتة.

و قالت تلبية لنداء الثورة خرج امس الآلاف في شتى المدن السودانية بشعاراتٍ مختلفة لكن جميعها متفقة على المطالبة بحرية التعبير وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي المنشود.

وتابعت ما يؤسف أن السلطات استخدمت القوة المفرطة لفض بعض المواكب مما أدى لسقوط بعض الجرحى والمصابين، واوضحت اصيب ثائر إصابة في الرأس وحالته غير مستقرة .

(كوش نيوز)