البنك الدولي يخصص “ملياري” دولار لدعم حكومة السودان “للحد من الفقر”





أعلن مدير مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الخميس، تخصيص ملياري دولار من البنك الدولي، لدعم الحكومة السودانية “للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي” العام المقبل.

وقال مالباس، لدى إلقائه خطابه السنوي رقم 30 من العاصمة الخرطوم، بحسب “الأناضول”، إن التحديات التنموية في السودان تستدعي وضع أسس اقتصادية قوية. وأكد أن السودان قام بمجهودات مقدرة في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي.

ونال السودان ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته الاقتصادية والمالية، عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي، تبعه ضخ سيولة على شكل منح وقروض.

وتابع المسؤول الأممي: “هذه الإجراءات التي تشمل تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، وسحب الدعم من المحروقات ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد”.

ونفذ السودان عملية تحرير جزئي لعملته المحلية في فبراير الماضي، تبعه بعدة شهور رفع الدعم عن الوقود، في مسعى لتركيز الدعم لمستحقيه. ودعا المجتمع الدولي للاهتمام بتحديات الدول الفقيرة والاستفادة من التجربة السودانية، في إشارة إلى تنفيذ خطط مرتبطة برفع الدعم، وبناء برامج لمساعدة الفئات المهمشة.

وبدأ رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، زيارة إلى الخرطوم أمس الأربعاء، تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين.

(كوش نيوز)