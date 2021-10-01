شكاوى من ارتفاع أسعار الايجارات بالخرطوم جنوب إلى أرقام فلكية





كشفت جولة مصادر مطلعة في أحياء بالخرطوم جنوب شملت الانقاذ ، الأزهري والسلمة القديمة والجديدة عن استمرار ارتفاع أسعار إيجارات العقارات الى ارقام وصفت بالفلكية.

وتعتبر أسواق إيجار العقارات في الأزهري جنوب الخرطوم الأعلى سعرا وتتفاوت أسعار الشقق فيها حسب المساحات والموقع ، ولجأ بعض ملاك العقارات الى إيجار منازلهم بالدولار لأجانب ووصل سعر ايجار الشقة للشهر الواحد إلى 150 الف جنيه، واشتكت عدد من الأسر من عجزها عن دفع الإيجارات وأكدوا أن سوق الايجارات أصبح مرتعا لمن وصفوهم بالإنتهازيين .

وقال صاحب عقار بحي الانقاذ يحيى مالك بحسب صحيفة الجريدة، إن سعر الغرفة الواحدة مع حمام ومطبخ في مساحة صغيرة يتراوح مابين 20 الف إلى 25 ألف جنيه في الشهر، والبيت الكامل يتراوح 30 إلى 50 ألف جنيه على حسب الموقع ونظافة المنزل.

وأضاف هناك ركود حاد سببه إرتفاع الدولار. وقال أحمد الفكي صاحب مكتب عقارات إن هنالك نوعاً من المبالغة في أسعار البيع والشراء والإيجارات خاصة في منطقة الأزهري (درجة أولى)، وأوضح أن أسعار البيع تبدأ من 30 الى 45 مليون أما بالنسبة للإيجار الشهري فيتراوح سعر الشقة غرفتين ومطبخ وهول وحمام ما بين 100 الى 150 ألف، والمنزل الأرضي 200 الف جنيه ، واشتكى من الركود الحاد الذي بات يسيطر على سوق العقارات ولفت الى أن أسعار الأراضي في مناطق السلمة القديمة التي تعتبر مخطط تنظيم قروي يقع شرق منطقة الأزهري باتت مرتفعة، حيث يبلغ سعر القطعة التي تبلغ مساحتها 500 متر ما بين 12 الى 15 مليون أما بالنسبة للإيجار فيتراوح سعر الشقة ما بين 35 الى 60 ألف جنيه.

وفي السياق اشتكى ملاك وكالات عقارات بالخرطوم جنوب من انعدام حركة البيع والشراء نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وقال بلة عبدالقادر صاحب عقار بالسلمة (المدينة الخيرية) إن الأحياء الشعبية تترواح أسعار بيع القطعة فيها التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع ما بين 8 إلى 12 مليون حسب الموقع، وفي مربعات الكبابيش تختلف أسعار البيع لأن مساحات القطع فيها 500 متر مربع، أما بالنسبة الى أسعار الإيجارات فيها فيتراوح سعر نصف المنزل من 20 الى 30 الف جنيه ، والمنزل الكامل يتراوح سعره مابين 70 الى 90 ألف جنيه حسب الموقع.

(كوش نيوز)