صرف مرتب سبتمبر مُعدّلاً لعمال التعليم بالخرطوم





أعلنت اللجنة التسييرية لعمال التعليم بولاية الخرطوم أن صرف مرتب شهر سبتمبر لمعلمي الولاية سيكون معدلاً وفق القرارين (363 , 545).

وكشفت رئيس اللجنة، أمل سليمان في بيان صحفي، عن الفراغ من الأعمال الفنية الخاصة بإزالة التشوهات، مؤكدة صرف المرتب المعدل مطلع الأسبوع المقبل. ونوهت الى أن هذا المكسب جاء نتيجة لجُهُود مُضنية بذلها والي الولاية وتسييرية الخرطوم وديوان شؤون الخدمة ووزارة التربية بالولاية ومُواصلة جميع هذه الجهات العمل ليلاً نهاراً حتى تم الإيفاء بالالتزام بصرف المُرتبات مُعدّلة لمعلمي الولاية .

السوداني