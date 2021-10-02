الخرطوم: صرف راتب المعلمين مُعدل مطلع الأسبوع الحالي





أكدت مصادر نقابية للمعلمين بولاية الخرطوم اكتمال كافة الترتيبات لصرف مرتب سبتمبر معدل ومُطابق لمنشور إزالة التشوهات لمرتبات المعلمين مطلع الأسبوع الحالي. يذكر أن بداية العام الدراسي وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهدت موجة من الإضرابات المعلنة وغير المعلنة في العاصمة وبعض الولايات نتيجة لمطالبات صدرت من قبل المعلمين لإزالة الفوارق ومقابلة تنامي التضخم.

وأبلغت المصادر بحسب صحيفة اليوم التالي، أنه من ضمن المكاسب التي تضمنتها التعديلات زيادة بدل الوجبة من مئتين وعشرين جنيهاً في الشهر إلى سبعة آلاف وسبعمائة جنيه. وكان عضو بلجنة المعلمين تحسر قبل أسابيع على قيمة بدل الوجبة التي كان يتقاضاها المعلم في الشهر واصفاً إياها بأنها لا تكفي لشراء طلب فول.

الخرطوم (كوش نيوز)