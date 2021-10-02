ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية





سجلت أسعار بعض السلع الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. حيث ارتفع سعر السكر المستورد من 14 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر جركانة الزيت عبوة 36 رطلاً من 16 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

والبصل ارتفع من 14 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وقال تاجر بسوق صابرين بامدرمان بحسب صحيفة اليوم التالي: هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية واستقرار في السلع الأخرى، وعزا ذلك إلى ظروف فصل الخريف وزيادة تكاليف الترحيل. وبحسب التجار فإن السوق المصري سجل ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث وصل سعر الجوال إلى أسعار تتراوح بين 75- 80 و 100 ألف جنيه بدلاً عن 55 ألف جنيه قبل شهرين.

الخرطوم: (كوش نيوز)