واشنطن بوست: زيارة (مالباس) تأكيد لاندماح السودان في الاقتصاد الدولي





وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية زيارة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى السودان بالتاريخية كونها جاءت بعد عقود من القطيعة واعتبرتها تأكيد لاندماح السودان في الاقتصاد العالمي..

وقالت الصحيفة في تقرير أمس، إن مالباس أشاد بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان، لكنه حذر من الانزلاق السياسي.

وأشارت إلى أن مالباس وصف الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الانتقالية بالجريئة وقال مالباس: (رغم أن الاقتصاد المدمر الذي خلفه النظام السابق وجائحة كورونا والفيضانات مضت الدولة قدماً في تنفيذ إصلاحات جريئة ما أتاح تخفيف عبء الديون بأكثر من 50 مليار دولار بوصفها أكبر مبادرة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون على الإطلاق).

وأضاف: (في حين أن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا، فإنني أشيد بالسلطات السودانية، المدنية والعسكرية، لجهودها وإنجازاتها في العمل معاً من أجل بلد موحد ومتسامح ويمكنه تحقيق مستقبل أفضل لجميع مواطنيه).

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي