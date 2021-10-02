وزارة التجارة ومنظمة العمل الدولية يبحثان سبل التعاون المشترك





بحث وزير التجارة والتموين علي جدو ومدير منظمة العمل الدولية لدى إثيوبيا وجيبوتي والصومال والسودان وجنوب السودان الممثل الخاص لدى الاتحاد الأفريقي أليكسيو موسيندو، بحثا سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تطوير التجارة بهدف خلق فرص عمل للشباب والمرأة في إطار برامج منظمة العمل الدولية. وأشار وزير التجارة والتموين بحسب سونا، أن الاجتماع تطرق إلى المجالات المحتملة للتعاون لتطوير الحركة التعاونية في السودان كما ناقش الجانبان الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات لتلبية التطلعات الاقتصادية والإجتماعية للشعب السوداني وسبل تعزيز التآزر في الدولة عبر النظام البيئي للتعاونيات.

الخرطوم: (كوش نيوز)