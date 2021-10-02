جامعة الخرطوم : تشديد الحماية بداخليات طالبات المجمع الطبي عقب اقتحامها من قبل متفلتين يحملون السلاح الأبيض





ترأست مديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه اجتماعاً طارئاً السبت ضم الإدارة العليا للجامعة وعمداء المجمع الطبي بروابط طلاب المجمع الطبي لبحث مسألة تأمين داخليات الطالبات عقب الحادثة التي وقعت مساء أمس “الجمعة” باقتحام متفلتين يحملون السلاح الأبيض لدخلية طالبات المجمع الطبي. وقرر الاجتماع الذي شارك فيه أمين الشؤون العلمية، وعميد شؤون الطلاب، ووكيل الجامعة ونائبه، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل فيس بوك: التحقيق مع أفراد الحرس المسؤولين عن تأمين الداخلية لحظة وقوع الحادثة ومحاسبتهم، كما قرر الاجتماع البدء الفوري في تزويد الداخلية بكشافات إضافية وزيادة القوة المسؤولة عن الحراسة، بالإضافة إلى تعلية الأسوار وتزويدها بسلك شائك، والعمل على توفير دورية حراسة من الشرطة لتمشيط المنطقة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. كما أمن الاجتماع على ضرورة المشاركة الفعالة للطلاب في عملية التأمين والإصلاح والمحافظة على ما تم إنجازه من عمل لتحسين البيئة والخدمات بالداخليات، وتأكيد مبدأ المسؤولية المشتركة بين إدارة الجامعة والطلاب من أجل تحقيق الاستقرار في ظل السيولة الأمنية التي تشهدها البلاد، والأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها الجامعة. وأكدت مديرة الجامعة بروفيسور فدوى طه حرصها على سلامة كافة الطلاب، وشددت على ضرورة تنزيل عقوبة رادعة على الأشخاص المسؤولين من تأمين داخلية الطالبات وسد الثغرات الأمنية، وتكثيف الحراسات، كما وجهت الإدارة الهندسية بإجراء مراجعة جديدة لشبكة الصرف الصحي ومعالجتها بداخلية طالبات الطب، مؤكدة أن الإصلاحات التي بدأت بالداخليات تتم بتمويل من إدارة الجامعة عبر الاستدانة من الشركاء نسبة لشح الموارد. وأجرت مديرة الجامعة عدة اتصالات خلال الاجتماع لتوفير دورية شرطة لتأمين الداخلية، ومتابعة أعمال الصيانة وتجويد الخدمات بداخليات الجامعة عامة، وأطلعت الطلاب على الجهود الخاصة بطلب تمويل لإصلاح الداخليات، و وجهت الطلاب بتسمية لجان بهدف التنسيق المباشر مع قائد الحرس الجامعي من جهة ووكيل الجامعة من جهة أخرى بشأن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع. وأعلن قائد الحرس الجامعي اللواء معاش صلاح الدين بابكر محمد الحسن أن قيادة الحرس الجامعي تتحمل المسؤولية كاملة، وسوف تفتح تحقيقاً عاجلاً في الواقعة تتبعه محاسبة إزاء التقصير، وذكر أن الحادثة لا تتجزأ من السيولة الأمنية بالبلاد، نظراً إلى أن أربعة أشخاص كانوا يطاردون اثنين آخرين بشارع القصر دون أن يسألهم أحد ولاذ الاثنين بالفرار إلى داخل حرم الداخلية قبيل القبض عليهم بواسطة الحرس. وأقرّ بأن ضعف القوة ناتج عن عدم وجود أشخاص يرغبون في العمل بالحرس، وأعلن زيادة الأفراد المسؤولين عن التأمين مع وجود شخص مسلح. وأمّن عمداء المجمع الطبي على التحقيق في الحادثة والمحاسبة عن التقصير، والسعي لإعادة نقاط الإرتكاز بالمنطقة لقربها من منطقة السكة الحديد وما يصحبها من انتشار المظاهر السالبة والمشردين بالمحيط، ودعوا لأهمية عكس الروح الإيجابية التي ظهرت بالاجتماع على القواعد الطلابية، والتأكيد على أن إصلاح الداخليات هو هدف مشترك يجب أن يسعى نحوه الجميع ويتعاونون لأجله. وتضمنت مطالب روابط طلاب المجمع الطبي تأمين داخلية الطالبات عبر تعلية الأسوار واستكمال عمليات التشييد، بجانب إنشاء أسلاك شائكة للحماية، وزيادة الإضاءة و تكثيف أفراد الحرس الجامعي، مع تفعيل دورية الحراسة وإغلاق البوابات غير المستخدمة، فضلاً عن تسريع اتخاذ الإجراءات المحددة بأقراب وقت ممكن. وتحدث رئيس رابطة كلية الطب معز محمد إبراهيم عن الإصلاحات التي بدأت بالداخليات منذ أكثر من أسبوعين، وأكد ان الأوضاع بالداخليات تمضي نحو الأفضل من خلال المعالجات الفنية التي نفذتها إدارة الجامعة، ولكنها تحتاج لضبط في الجوانب الأمنية التي تعد مهدد للاستقرار الدراسي، ودعا إلى التحقيق في الأمر وإعلان النتائج في إطار الشفافية. وأضاف رئيس رابطة طلاب كلية طب الأسنان محمد سمير أن الطلاب جاءوا ليشاركوا في حل المشكلة، متعهداً بتطمين الطالبات والطلاب بأن الاتصالات التي تمت والقرارات التي اتخذت هي بداية الحل.

الخرطوم ( كوش نيوز)