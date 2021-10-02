الصحة تحذر من نشاط (كورونا) في الشتاء وتصدر مُوجهات للوقاية





قالت وزارة الصحة الاتحادية، إن مرض (كورونا) ينشط في فصل الشتاء كأغلب الفيروسات التنفسية، فيما يميل الناس أثناء الشتاء لإغلاق المنازل والغرف والتواجد بداخلها. وأصدرت الوزارة نشرة توجيهية السبت أكدت خلالها ضرورة الحرص على دخول أشعة الشمس والتهوية للمنازل، المكاتب والمدارس بفتح الشبابيك والأبواب بصورة دورية. ونوهت وفق صحيفة الصيحة إلى أهمية الإلتزام بالتباعد الجسدي المتري (يعني بينك وبين كل زول قريب ليك مسافة متر أو أكتر)، بجانب الحرص على التغذية الصحية والمتوازنة، والإكثار من شرب السوائل (ماء، عصائر طبيعية). وأشارت إلى أن التطعيم ضد مرض (كورونا) يرفع المناعة في الجسم إلى ما يقارب (90%)، وعليه يجب الحرص على تلقي التطعيم في أقرب فرصة للوقاية من الإصابة بالفيروس مع حلول فصل الشتاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)