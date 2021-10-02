اكسبو يعكس صورة السودان الإيجابية في الإعلام الدولي





التقى وكيل وزارة الإعلام الأستاذ رشيد سعيد بالإعلاميين السودانيين بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش زيارته لحضور الإحتفال بافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور المفوض العام لجناح السودان في إكسبو الأستاذة نبوية محمد محجوب، والوزير المفوض أحمد عبد الرحمن القائم بأعمال القنصل العام في دبي، والمستشار إبراهيم الحاج مسؤول ملف إكسبو في السفارة السودانية في أبوظبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية في دبي. وأكد وكيل وزارة الإعلام وفق ( سونا) أن تدشين جناح السودان رسميا خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى استهداف التعريف بالجناح السوداني داخل السودان، وكذلك داخل دولة الإمارات، وأيضا على المستوى الدولي، لعكس صورة السودان الإيجابية في الإعلام الدولي وذلك خلال فترة الستة أشهر القادمة. ودعا رشيد الإعلاميين السودانيين بدولة الإمارات إلى العمل كإعلام حر لعكس ما يدور في جناح السودان، وعكس الأنشطة كافة للجمهور عبر مؤسساتهم الإعلامية بالإضافة إلى إبراز فرص الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مؤكدا توفير الدعم اللوجستي لعمل الإعلاميين التطوعي في هذا الحدث العالمي والتجهيز ليوم السودان، واليوم الإماراتي السوداني. وأعلن رشيد سعيد تعيين الأستاذ الطيب عبد الماجد منسقا إعلاميا وناطق رسمي لإعلام جناح السودان في إكسبو، وذلك بتوجيه من وزير الإعلام مطالبا الإعلاميين بضرورة التعاون معه لتحقيق أهداف مشاركة السودان في إكسبو 2020. من جهتها أشادت المفوض العام بدور الإعلام الأصيل وأكدت اهتمامها بالمبتكرين والمبدعين السودانيين مشيرة إلى عقد ندوات تخصصية خلال فترة المعرض. وثمن الوزير المفوض أحمد عبد الرحمن جهود الإعلاميين وأكد أنهم يساهمون بأفكارهم في الاحتفال بيوم السودان المحدد له الخامس من يناير 2022، وأيضا في يوم الإمارات والسودان. واقترح الإعلاميون عقد ملتقى للمبتكرين بالشراكة مع رجال الأعمال لتبني مشاريعهم وتنفيذها على أرض الواقع. تجدر الإشارة إلى أن الإعلاميين السودانيين بدولة الإمارات كان قد تقدموا بمقترح مبدئي لخطة إعلامية لجناح السودان في إكسبو ركزت على تزويد وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والصحف بأخبار جناح السودان بالإضافة إلى إنتاج فيلم عن الجناح لتسليط الضوء على أهم المشاريع وذلك عبر توفير فريق عمل متكامل يتضمن الإعلاميين والمنتجين والمصورين والكتاب.

الخرطوم ( كوش نيوز)