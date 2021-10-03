عروسان يزرعان أجهزة تنصت في طاولات حفل زفافهما .. فماذا سمعا؟





لجأ عروسان إلى حيلة غريبة في يوم زفافهما ليتمكنا من سماع التعليقات التي يقولها الضيوف عنهما.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن عريسا وعروسا بريطانيين قاما بزرع أجهزة تنصت أسفل الطاولات خلال حفل الزفاف ليتمكنا من التنصت على ما يقوله الضيوف في الحفل.

وسارت الأمور وفقا لما خطط له العروسان، وبالفعل٤ تمكنا من سماع تعليقات ضيوف حفل الزفاف، ولم يتمكنا من منع ضحكاتهما وهما يسمعان ما يقوله الضيوف.

وأوضح العريس والعروس، أن زرع أجهزة التنصت أسفل الطاولات كان بغرض رغبتهما في سماع ردود أفعال أصدقائهما حينما يرونهما في يوم زفافهما خاصة أنهما تجمعهما قصة حب شهد لها عدد كبير من أصدقائهما.

جدير بالذكر أن العريس والعروس نشرا مقطع فيديو لهما عقب الزواج بعد سماعهما تعليقات الحفل وهما يضحكان خلال الرقصة الأولى لهما ضحكا هيستيريا وأوضحا السبب في ضحكهما المتواصل وهو سماع تعليقات أصدقائهما، ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية عبر تيك توك تخطت المليون مشاهدة.

صحيفة البيان