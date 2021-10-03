الخارجية تراجع أداءها خلال الـ(3) أشهر الماضية





عكفت ورشة نظمتها الخارجية السودانية على مراجعة وتقويم الأداء العام بوزارة الخارجية خلال الثلاثة أشهر الماضية ، والمشروعات المقترحة للعام الجديد، وتناولت بالنقاش اشكالات العمل والعقبات والتحديات ، فضلا عن الارتقاء بمعايير جودة العمل المؤسسي بالوزارة وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة. وترأست وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بحسب صحيفة الصيحة، ورشة عمل مغلقة تحت عنوان “مراجعة وتطوير الاداء المؤسسي وفق مؤشرات الحوكمة ومعايير الجودة” . وشارك في الورشة إلى جانب الوزيرة كلٌ من وكيل الوزارة السفير محمد شريف عبد الله والوكيل المساعد السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد ، بالاضافة إلى السفراء المديرين العامين ومديري الادارات أو من ينوب عنهم. وهدفت ورشة العمل إلى بلورة رؤى توافقية وعملية حول دور ونشاط وزارة الخارجية على ضوء الاوضاع الراهنة في البلاد وتأثيرها المحتمل على العمل الخارجي بالتحديد، بغية استشراف انجع السبل والوسائل الكفيلة بالتفاعل والتعاطي الناجع والفعال مع تطورات الأوضاع ، خصوصا على مستوى علاقات السودان الخارجية.

الخرطوم (كوش نيوز)