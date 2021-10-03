وزير الطاقة يعلن الموافقة على بعض مطالب أهالي منطقة هوشيري





أعلنت وزارة الطاقة و النفط موافقة جادين علي عبيد ؛ وزير الطاقة و النفط على بعض مطالب أهالي منطقة هوشيري بولاية البحر الأحمر.

و قالت الوزارة في بيان الأحد ، إن الوزير وافق على بعض المطالب التي تم رفعها من أهالي منطقة هوشيري بالبحر الأحمر خلال زيارته الأخيرةللولاية.

و أضافت ” تم الاتفاق اليوم مع وفد منطقة هوشيري علي تكوين آلية رباعية بالتنسيق مع الولاية لمتابعة قضايا المنطقة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية في منطقة هوشيري التي يوجد بها ميناء بشائر (١،٢) لتصدير النفط”.

باج نيوز