وزير الصناعة يبحث مع شركة إيطالية مشاريع للاستثمار في السودان





التقى وزير الصناعة الأستاذ إبراهيم الشيخ عبدالرحمن بإدارة شركة (نوفيتيراي) إحدى الشركات الصناعية الكبرى في ايطاليا وعدد من الدول الإفريقية. وأكدت إدارة الشركة خلال لقائها مع الوزير وفق ( سونا) رغبتها في الاستثمار في مجال تدوير النفايات وصناعة الجلود، وتقدمت بمشروعات استثمار صناعية ترغب في تنفيذها في السودان. وتداول الاجتماع مقترح الاستثمار في صناعة اللحوم وإنشاء مسلخ وأن تكون الجلود كصناعة ثانوية لعملية صناعة اللحوم كما تم الاتفاق بأن تتقدم الشركة بدراسات الجدوى اللازمة لوزارة الاستثمار وإكمال الإجراءات المطلوبة، ووعدت وزارة الصناعة بتذليل كل العقبات وتسريعها حتى تكون المشروعات المقدمة من قبل الشركة الايطالية واقعاً في القريب العاجل. ويتمتع السودان بثروة حيوانية ضخمة تبلغ أكثر من 107 مليون رأس وفقاً للتقديرات الرسمية، الأمر الذي يجعله يمتلك ميزة تفضيلية في صناعة اللحوم والجلود، وأنه يمكن أن يتحقق من خلالها قيمة مضافة عبر صناعة اللحوم والجلود لتساهم في نهضة اقتصاد البلاد وتنميتها.

الخرطوم (كوش نيوز)