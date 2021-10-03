السودان يشرع في الاعداد لقيام بورصة للسلع الزراعية





اوضح د. امين صالح ياسين وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية التخطيط الاقتصادي ان حكومة السودان بصدد تأسيس بورصة للمحاصيل الزراعية للحد من تهريب السلع والتعرف على انواع المحاصيل واسعارها لتسهيل حركة البيع والشراء. جاء ذلك وفق صحيفة السوداني في الاجتماع الأول للجنة التسييرية لبورصة أسواق المحاصيل وذلك بمباني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور مدير عام سلطة تنظيم اوراق المال و كافة الجهات ذات الصلة من بنك السودان وزارة الزراعة ووزارة التجارة واتحاد المصارف وممثلي أسواق محاصيل القضارف والابيض. من جهته ابان د. شوقي كامل مدير سلطة اوراق المال ان بورصة السودان للمحاصيل الزراعية صدرت بموجب قرار امر تأسيس من رئيس الوزراء وبموجبه يتم انشاء بورصة للمحاصيل في السودان لتمارس نشاطها في القريب العاجل وقال ان هذا الاجتماع ياتي للعمل على تنفيذ القرار مشيرا إلى وضع خطة واضحة المعالم لقيام البورصة و ربط البورصات الموجودة في الاقاليم حتي يتسنى لكافة منتجي المحاصيل الزراعية في كافة بقاع السودان الاستفادة القصوى من تسويق منتجاتها مباشرة وفق الاسعار العالمية دون اللجوء الى السماسرة الذين كانو يستفيدون 80% من الارباح. و أكد أن المنتج سوف يستفيد من العائد المادي بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية لدية مشيرا إلى أن البورصة سوف تبحث توفير التمويل اللازم للمزارعين لان امتلاك المزارع للمحصول الزراعي وبيعة في البورصة مباشرة هو احد عوامل نجاح البورصة و قال ان البورصة سوف تعمل على توفير سقف أعلى للتمويل الزراعي يتم بموجبه تحويل المنتجات لداخل المخازن ويتم التداول في البورصة وتضمن تدفق العملات الحرة في عمليات تصدير المحاصيل الزراعية للخارج. و شدد على ان الشرط الاساسي ان لا تتم عملية تصدير اية سلعة زراعية الى خارج السودان الا بعد ختم المستندات من البورصة مؤكدا ان عمليات الشراء من البورصة سوف تضمن تدفق عملات اجنبية ضخمة داخل الجهاز المصرفي السوداني مما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات وكذلك على سعر الصرف في القريب العاجل.

الخرطوم (كوش نيوز)