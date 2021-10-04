وزارة التربية: تمت تغطية 50% للولايات من كتاب المرحلة المتوسطة





كشف مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم سامي الباقر أن توزيع كتب المرحلة المتوسطة وصل تم بنسبة 50% للولايات وستواصل الوزارة التوزيع حتى تكتمل تغطيتها بنسبة 100 بالمائة ، وقال الباقر لـ(الجريدة) إن ولاية الخرطوم أكبر ولاية من حيث عدد طلابها الذين يبلغون 40%من جملة طلاب السودان ، وأكد أن تنزيل المناهج الجديدة عبر برنامج الـ “بي دي اف” كحل مؤقت وليس دائم ، وأرجع تلك الخطوة لتأخير وصول الكتب المدرسية التي تتم طباعتها خارج السودان بمساهمة من المنظمات شركاء التعليم وتوقع أن تصل الشهر القادم .

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة