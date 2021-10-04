غرفة الزيوت : زيادة في تعريفة الكهرباء 1000%





كشفت الامين العام لغرفة الزيوت باتحاد الغرف الصناعية سارة الفاتح خليل عن توقف أكثر من (٧٠%) من مصانع الزيوت بسبب نقص المواد الخام التي يسيطر عليها أشخاص معينين، وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه عمل مصانع الزيوت كزيادة تعريفة المياه والكهرباء لأكثر من (١٠٠٠%) بجانب ضعف تمويل البنوك للمصانع وقالت لـ(الجريدة ) إن الحكومة إلى هذه اللحظة لم تسلم المصانع سياسات الموسم الزراعي الجديد، مبينة بأن مصانع الزيوت ربحها لايتجاوز الـ 3 %بينما قدر احتياج السودان من الزيوت بـ(٣٥٠) ألف طن فقط ، وطالبت الدولة بضرورة تقنين سياسة الصادر خاصة وأن الزيوت تعتبر قطاع حيوي مرتبط بخطوط إنتاج أخرى ، بجانب وضع سياسات واضحة عبر الجلوس مع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن حكومة الإنقاذ دمرت صناعة الزيوت.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة