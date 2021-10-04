تجمع المخابز: مخاوف من توقف الأفران





حذر تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم من ندرة حقيقية في دقيق الخبز وتراجع الحصص المُقررة للأفران نتيجة لتداعيات إغلاق شرق السودان من قبل المجلس الأعلى لنظارات البجا بقيادة محمد أحمد ترك.

وقال الناطق الرسمي لتجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، عصام عكاشة بحسب صحيفة اليوم التالي أمس: (حالياً هناك ندرة حقيقية في دقيق الخبز دخلت في يومها الرابع) وتوقع أن توصد جميع المخابز أبوابها جراء ندرة الدقيق بحانب مشاكل أخرى تتصل بارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة أصحاب المخابز على مواصلة إنتاج وصناعة الخبز بسبب الأعباء والتكاليف والالتزامات، وطالب بتطبيق زيادة أسعار الخبز لتغطية وسد الفجوة حتى لا تخرج المخابز من السوق.

الخرطوم: (كوش نيوز)