البنك المركزي يخصص أكثر من (10) ملايين دولار لعمليات الاستيراد





كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لعمليات الاستيراد من أصل 60 مليون دولار تمثل المبلغ الكلي لمزاد النقد الأجنبي الثالث عشر. وطبقا لبيان صحفي صادر عن بنك السودان المركزي فإن عدد البنوك المشاركة في المزاد بلغ 21 بنكاً.

ووصل عدد الطلبات المستلمة الى 87 بينما بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 24,355,800.7 مليون دولار . وأوضح البيان بحسب صحيفة الصيحة، أن عدد الطلبات التي تم التخصيص لها بلغ 39 طلباً مستوفياً لشروط المزاد. كما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 10,438,646.4 مليون دولار. ونوه إلى استبعاد 14 طلباً لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط المزاد أو عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم تطابق البيانات.

الخرطوم: (كوش نيوز)