الطاقة توافق على بعض مطالب ولاية البحر الأحمر





أعلنت وزارة الطاقة والنفط موافقتها على بعض مطالب أهالي منطقة هوشيري بولاية البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير جادين علي عبيد، وافق على بعض المطالب التي تم رفعها من أهالي منطقة هوشيري بالبحر الأحمر، خلال زيارته الأخيرة للولاية، ضمن وفد الحكومة الاتحادية للحوار مع المجلس الأعلى لنظارات البجا.

وأضافت: “تم الاتفاق أمس مع وفد منطقة هوشيري على تكوين آلية رباعية بالتنسيق مع الولاية لمتابعة قضايا المنطقة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية في منطقة هوشيري التي يوجد بها ميناء بشائر (١،٢) لتصدير النفط .

صحيفة السوداني