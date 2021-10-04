البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير الفرنسي بالخرطوم





عبدالفتاح البرهان اليوم أوراق اعتماد السفيرة رجاء ربيع سفيراً لفرنسا لدى السودان. وأعربت السفيرة الفرنسية في تصريح صحفي عن سعادتها بأن يواكب تعيينها التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان. وأشادت السفيرة بحسب (سونا)، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة الانتقالية والتعاون المثمر بين المدنيين والعسكريين و الذي يضمن استقرار البلاد ويعزز تنفيذ اتفاق جوبا للسلام ، مشيرة إلى أن مهام الحكومة الإنتقالية الجديدة لا تزال صعبة. وأثنت السفيرة رجاء على ما تحقق بالفعل فيما يتعلق بالحريات الفردية، مؤكدة أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان ، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة وحقوق المرأة ، وقالت إن هذه الإنجازات يجب تعزيزها بإنشاء مجلس تشريعي . وأوضحت سيادتها أن الثورة ساهمت في تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي ومكنت الشركاء الدوليين من الاتحاد بشأن دعم السودان خلال مؤتمر باريس الذي عقد في 17 مايو 2021 م.

الخرطوم (كوش نيوز)