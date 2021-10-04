وزارة العدل تختتم المشاورات حول قانون مفوضية الانتخابات





تعطلت بشكل مفاجئ خدمات تطبيق التراسل “واتساب ومنصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في أنحاء مختلفة حول العالم وأكد مستخدمون ، تعطل خدمات تطبيق واتساب ومنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،في العديد من دول العالم وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة. وأوضح موقع “فيسبوك”وفق قناة RT Arabic في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

الخرطوم ( كوش نيوز)