إثيوبيا.. تنصيب رئيس الوزراء آبي أحمد لولاية جديدة مدتها 5 سنوات





أقيمت، صباح اليوم الاثنين، مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدّتها 5 سنوات، وذلك أمام البرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته اليوم. وأدى آبي أحمد(بحسب الجزيرة)الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات يونيو/حزيران الماضي- اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه. وكان حزب ازدهار بزعامة آبي أحمد حصل على أغلبية برلمانية بالانتخابات الأخيرة، مما مكنه من الاحتفاظ بمنصبه وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية، بدءا من الصراع في إقليم تيغراي وليس انتهاء بأزمة سد النهضة مع مصر والسودان. ويتوقع أن يقام حفل تنصيب آبي أحمد خارج مقر البرلمان بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات. وولد آبي أحمد علي يوم 15 أغسطس/آب 1976 في أغارو بولاية أوروميا جنوبي غربي البلاد. وهو يحمل العديد من الشهادات العلمية، واحدة في هندسة الحاسوب حصل عليها عام 2001 من العاصمة أديس أبابا، وشهادة ماجستير عام 2005، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2013، بالإضافة إلى دكتوراه عام 2017 من معهد دراسات السلام والأمن التابع لجامعة أديس أبابا، وكان موضوعها النزاعات المحلية في البلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)