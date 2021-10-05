قالت لو طبقنا الإجراءات الاقتصادية في 2019م كنا الآن عبرنا .. هبة : مدير البنك الدولي وافق على فتح مكتب بالسودان لتمويل المستثمرين





تحصلت الحراك على معلومات جديدة حول زيارة مدير البنك الدولي ديفيد مالباس للسودان خلال الأيام الماضية، وقالت المستشار الأول لوزير المالية، هبة أحمد لـ(الحراك)، إن زيارة مدير البنك الدولي خلصت لمجموعة من النتائج والفوائد للسودان، أبرزها منحة ملياري دولار من مؤسسة التنمية الدولية كمخصصات للعام 2019م سيتم صرفها على المناطق المتأثره بالحروب والنزاعات، والمشاريع الزراعية والتنموية، والري، الكهرباء، بجانب موافقة مدير البنك الدولي على فتح مكتب بالسودان لتمويل القطاع الخاص والمستثمرين وصغار المنتجين.

وأضافت هبة إذا تم استغلال ملياري دولار بطريقة قانونية ومحكمة، سنتمكن من الحصول على مزيد من القروض والمخصصات المليارية من مؤسسة التنمية الدولية، مشيرة إلى أن ديفيد وصف الإجراءات الاقتصادية “المؤلمة” التي نفذتها الحكومة بـأنها “سليمة”. وأوضحت بأنه قال أدت لحدوث استقرار في سعر الصرف، وقالت إن ديفيد قال إنه يعلم أن الشعب السوداني يعاني لكنه قال ما طبق من إجراءات سيعمل على تثبيت الاقتصاد الكلي، بالتالي يجذب الاستثمارات الأجنبية لبلادكم. ونفت أحمد عدم وضعه شروطاً للحكومة السودانية مقابل منحها قروضاً من المؤسسات التمويل الدولية، وختمت هبة بالقول لو كنا نفذنا الإجراءات الاقتصادية منذ العام 2019م كنا الآن عبرنا وانتصرنا.

الخرطوم: أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي