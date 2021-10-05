ارتفاع الجوال الي 18 ألف جنيه بسبب إغلاق الشرق .. نفاد مخزون السكر بالبلاد





أعلنت الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية “سلعتي” عن انتهاء مخزون السكر بمخازن الشركة بسبب إغلاق ولايات الشرق، وأكدت استمرار صرف الحصة الثامنة من بقية السلع حتى يوم الخميس المقبل.

وأشارت الشركة بحسب بيان الى أن الطلبات لمجموع السلع ستظل مستمرة ما عدا السكر فهو غير متوفر الآن بالمخازن نسبة لإغلاق الطريق من منفذ السودان البحري الى بقية مدن السودان.

وسجل سعر جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو زيادة كبيرة في الأسواق حيث بلغ سعر السكر المستورد 17 ألف جنيه بدلاً عن 15 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

فيما تراوح سعر سكر كنانة ببن 17.5 – 18 ألف جنيه.

وأكد تجار السكر بالأسواق، عن ارتفاع كبير في الأسعار.

وعزا تاجر ذلك لاستمرار الإغلاق بولايات الشرق وتعطيل العمل بالموانئ لطريق الشرق.

وقال تاجر إن الوضع ينذر بحدوث انعدام تام للسلع الاستهلاكية الأساسية وتوقعات بالمزيد من الارتفاع في الأسعار، مشيراً إلى أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو قفز الى (17) ألف جنيه بدلاً من (15٫300) جنيه، فيما قفز سعر جوال السكر عبوة (10) كيلو من (3) آلاف إلى 3.5 آلاف جنيه وسعر الكيلو من (350) الى (400) جنيه.

وأكد تاجر سكر جملة ببحري، ارتفاع أسعار السكر المستورد عبوة (50) كيلو (18) ألف جنيه و(10) كيلو (3.8) آلاف جنيه، منوهاً إلى حدوث اضطراب بالأسواق بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، متوقعاً موجة غلاء في كافة أصناف السلع باستمرار الإغلاق دون تدخل الحكومة لحل أزمة الشرق، مؤكداً على دخول موردين وتجار لخسائر فادحة نتيجة لرسوم أرضيات البضائع بالميناء فبعضها تسدد باليورو.

صحيفة اليوم التالي