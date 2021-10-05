بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم حول زيارة فيلتمان السودان





أصدرت السفارة الامريكية بالخرطوم بيانا حول زيارة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للبلاد قالت فيه ، زارالمبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الخرطوم في الفترة ما بين 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر لتسليط الضوء على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالإنتقال السياسي في السودان، والذي يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل للوصول للديمقراطية. وأعرب المبعوث الخاص فيلتمان وفق ( سونا) عن حرص الولايات المتحدة على أستمرار الدعم السياسي والاقتصادي في إجتماعاته مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم من أصحاب المصلحة السياسيين في استمرار عملية المرحلة الانتقالية في السودان. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس إن هذا الدعم يعتمد على التزام السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020 مؤكدا إن الانحراف عن هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسية سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر، بما في ذلك المساعدة الأمريكية الضخمة، فضلاً عن آفاق التعاون الأمني ​​لتحديث القوات المسلحة السودانية والدعم الأمريكي في المؤسسات المالية الدولية وتخفيف الديون. كذلك قام المبعوث الخاص فيلتمان بتشجيع كل من مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير وأصحاب المصلحة الآخرين على تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية لتجنب سياسة الوقوع من الهاوية والاتهامات المتبادلة وطمأنة الشعب السوداني بأن تطلعات الثورة ستتحقق، وإحراز تقدم سريع بشأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري والتي من شأنها يتم تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية. ومن ضمن هذه المعايير التوصل إلى توافق حول موعد نقل رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني وبدء عملية شاملة لتطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني لتوجيه أجندة إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية مع الاعتراف بالدور المتكامل للقوات المسلحة في سودان ديمقراطي؛ إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي؛ إنشاء الإطار القانوني والمؤسسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية . وفي هذا الصدد، سيكون من الأهمية الماسة أن يعمل مجلس السيادة كهيئة جماعية في أداء المهام الموكلة إليه في الإعلان الدستوري. ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات عن كثب، بالتنسيق مع الترويكا وشركائنا الآخرين في أوروبا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.. وأخيرًا، قام المبعوث الخاص فيلتمان بشكر رئيس الوزراء حمدوك، بصفته رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، على التزامه بتعزيز الحل السلمي للصراع في إثيوبيا، حيث اتفقا على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض السلمي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الذين يعانون.

الخرطوم ( كوش نيوز)