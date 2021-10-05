تعرف على تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية





وقّعت مصر والسعودية عقود مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في خطوة أشاد بها المسؤولين في كلا الجانبين المصري والسعودي. وتصل قيمة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر 1.8 مليار دولار، ويقضي بتبادل ما يناهز 3000 ميغاواط من الكهرباء بين السعودية ومصر بعد انتهاء المشروع. كشفت المهندسة صباح مشالي، رئيس شركة نقل الكهرباء المصرية، عن تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي وصفته بـ”الضخم” قياسًا بأي مشروعات تُنفذ حاليًّا في هذا القطاع. وأكّدت وفق موقع “سكاي نيوز عربية” أنَّ مصر والسعودية يمتلكان أكبر شبكتين كهرباء في الوطن العربي، ويمتلكان قدرات إنتاجية ضخمة تتعدى الـ 140 ألف ميغاواط، واصفة الرقم بـ”الضخم”. ربط خليجي أوروبي وأشارت “مشالي” إلى أنَّ هذا الربط يعتبر بداية للسوق العربية المشتركة لنقل الطاقة بشكل عام، معللة ذلك بأنَّ السعودية مرتبطة بدول الخليج العربي من خلال الربط الكهربائي الذي تم من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجية، وبالربط مع السعودية؛ فمصر سترتبط بكل دول الخليج. وشددت على أنَّ هناك ربط كهربائي بين مصر وليبيا والأردن والسودان وهو ما سينعكس على السعودية التي ستصبح في ربط كهربائي مع هذه الدول أيضًا، من خلال الربط مع مصر. وأوضحت أنَّ مصر، أيضًا، لديها خطّة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية من خلال دولتي قبرص واليونان، مؤكدةً أنّه “قريبًا جدًا سيتم توقيع مذكرات تفاهم للبدء في دراسات الجدوى الخاص بالربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية”. وأضافت: “ومع الربط الكهربائي مع أوروبا، ستصبح كل دول الخليج مرتبطة بالشبكة الكهربائية الأوروبية أيضًا، مشددة على أنّه مشروع متكامل اقتصاديًّا. 3 حزم أمَّا من الناحية الفنيّة، فقالت رئيس شركة نقل الكهرباء: “وقّعت مصر عقود لـ 3 حزم: الحزمة الأولى هي الخط الهوائي داخل الأراضي المصرية والسعودية، ويبلغ حوالي 1500 كيلو متر، والحزمة الثانية هي حزمة كابلات بحرية في خليج العقبة حوالي 22 كيلو متر وستربط الخطوط الهوائية بالجانبين”. وتابعت: “الحزمة الثالثة هي محطات التحويل، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بتقنية جديدة وهي تقنية التيار المستمر”، مضيفة: “وليس تقنية التيار المتردد الموجود في كل الشبكات بالمنطقة العربية”. وأردفت: “يوجد محطة تحويل في مصر بمدينة بدر، ومحطتين بالسعودية في مدينتي تبوك والمدينة المنوّرة، وسيكتمل الربط على مرحلتين: الأولى تنقل 1500 ميغاواط، والثانية تنقل 3000 ميغاواط”. الأردن وكشفت عن أنَّ مصر تدرس حاليًّا رفع قدرات الخطوط التي تربطها بالأردن، للقدرة على الربط الكهربائي مع سوريا ولبنان والعراق”، موضّحة “بالفعل هناك ربط كهربائي مع الأردن إلا أنّ الحرب في سوريا فإنّ هذه الخطوط تحتاج لإعادة تأهيل”. وختمت بأنّ “مصر تمتلك شبكة كهربائية قويّة جدًا على مستوى الخطوط 500 كيلو فولت، ففي السنوات الأربعة الأخيرة كانت مصر تمتلك 2000 كيلو متر خطوط 500 فولت، المُنفّذة من أيام بناء السد العالي، إلا أنَّها الآن تمتلك شبكة تتخطى الـ 6500 كيلو متر”.

الخرطوم (كوش نيوز)