وزارة الري توقع عقدا مع الصين لتأهيل خزان سنار





وقعت وزارة الري والموارد المائية، ومجموعة شركات سونغ زي لونغ الصينية، اليوم عقدا، لتأهيل الأبواب السفلى لخزان سنار، على مدى 3 سنوات بقيمة 18.5 مليون يورو. ووقع عن الجانب السوداني وكيل وزارة الري المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، وعن المجموعة الصينية سايغو هايدرود. ويهدف المشروع الى تحديث تشغيل 80 ممرا رئيسيا بخزان سنار، كهربائيا بدلا عن النظام الميكانيكي واليدوي. وأبدى وكيل وزارة الري، خلال مراسم التوقيع الذي تم بمباني الوزارة بحضور شركة نيوتك الاستشارية، حرص الوزارة على إكمال العمل في موعده المقرر. من جانبه قال المدير التنفيذي لوحدة تأهيل الخزانات المهندس أحمد الصديق آدم، إن الغرض الأساسي من الإتفاق تحديث تشغيل 80 باباً بالخزان، كانت تعمل يدويا وميكانيكيا، وأشار وفق (سونا) إلى أن مدة تنفيذ الاتفاق 3 أعوام بجانب فترة ضمان لا تتجاوز 12 شهراً، ويبدأ العمل نهاية ديسمبر القادم وينتهي في العام 2024م، بتكلفة أكثر من 18 مليون يورو، بينما تبلغ تكلفة عقد الإستشاري 111 مليون جنيه. وأعرب عن أمله في التزام المالية بتوفير المبالغ المطلوبة التي تم إعتمادها في موازنة العام المالي للعام 2020م، حتى تتمكن الوزارة من الإيفاء باحتياجات وطلبات الري والكهرباء. من جانبه دعا ممثل شركة نيوتك الاستشارية (السودانية) المهندس كاروري الحاج حمد، وزارة الري، للتفكير في تأهيل وتحديث بقية الخزانات لمقابلة المتغيرات المناخية الجديدة في حوض النيل ولمواكبة منظومة السدود الجديدة. ويعد المشروع هو الأول من نوعه منذ إنشاء الخزان.

الخرطوم (كوش نيوز)