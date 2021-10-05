مجلس الوزراء يشكل لجنة للتواصل مع المكون العسكري للتوافق حول حلول لملف الشرق





بحث مجلس الوزراء التطورات في شرق البلاد و إغلاق الميناء و الطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر و الولايات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم “الثلاثاء” برئاسة رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك ، حيث جدد المجلس التأكيد على عدالة قضية الشرق و أولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية و الاجتماعية و التنموية لمواطني شرق البلاد ، مجدداً في الةقت ذاته التحذير و التنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الميناء و إقفال الطرق من آثار و انعكاسات على البلاد.

و بحسب إعلام مجلس الوزراء فقد أصدر المجلس قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس ؛ عبد الله حمدوك و عضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

هذا و أجاز المجلس مشروع تعديلات قوانين متعلقة بالميزانية المعدلة حيث شملت ” قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦م تعديل لسنة ٢٠٢١م / قانون ضريبة الإنتاج لسنة ١٩٩٨م تعديل لسنة ٢٠٢١م / قانون ضريبة الرسم الإضافي لسنة ١٩٩٨م تعديل لسنة ٢٠٢١م / قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة ٢٠٠١م تعديل لسنة ٢٠٢١م”.

باج نيوز