إطلاق سراح الصحفي عطاف عبدالوهاب





أطلقت السلطات المختصة مساء اليوم سراح الصحفي عطاف عبد الوهاب بالضمانة بعد اعتقال دام لقرابة الأسبوعين بموجب بلاغ من نيابة إزالة التمكين و استرداد الأموال العامة.

وكان قد أوضحت النيابة في بيان ملابسات اعتقال عطاف وأكدت أن القبض عليه تم بأمر من صادر من نيابة إزالة التمكين و استرداد الأموال العامة علي خلفية البلاغ المدون ضده بالرقم ٢١٦/ ٢٠٢١م تحت المواد ٥٠/ ٥١ من القانون الجنائي.

وقالت النيابة في بيان مساء اليوم ، (راجت في بعض منصات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة حول واقعة القبض علي الصحفي عطاف عبد الوهاب واقتياده حسب زعم تلك المنصات الي جهة غير معلومة) وأضاف (عليه توضح النيابة العامة أنه تم القبض علي الصحفي المذكور بأمر قبض صادر من نيابة إزالة التمكين و استرداد الأموال العامة علي خلفية البلاغ المدون ضده بالرقم ٢١٦/ ٢٠٢١م تحت المواد ٥٠/ ٥١ من القانون الجنائي) وكشفت أن المتهم مقبوض بحراسة نيابة إزالة التمكين و استرداد الأموال العامة وفق مقتضيات إجراءات التحقيق والتحري الجارية في البلاغ.

باج نيوز