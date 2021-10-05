مالية ولاية الجزيرة تؤكد تحويل الاستحقاقات الخاصة بالمعلمين





أكدت مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة نادية أحمد التهامي تجاوب وزارة المالية الاتحادية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالمعلمين وتحويل الاستحقاقات الخاصة وأعلنت أنه سيتم صرف تباعا بموجب المستندات المؤيدة للصرف.

ووجهت نادية مديري الحسابات بالمحليات والوزارات بحسب (سونا) اليوم ، بالإسراع بتقديم الكشوفات حتى يتم السداد بصورة عاجلة وسوف يتم صرف طبيعة العمل والعبء الإداري لثلاثة أشهر وهي يوليو واغسطس وسبتمبر و50%من البديل النقدي المتبقي من العام 2021م والتي تمت برمجتها لثلاتة أقساط بالإضافة إلى متأخرات الـ 50% آلتي تم صرفها في المرحلة الأولى .

وطالبت مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة على مديري الحسابات الإسراع في تقديم الكشوفات للبدء الفوري والعاجل لصرف استحقاقات المعلمين بالولاية.

باج نيوز