(4) أعضاء جدد بلجنة ازالة التمكين بشمال كردفان يؤدون القسم





أدى القسم أمام والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى ادم رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية اليوم (الثلاثاء) بحضور ممثل رئيس الجهاز القضائي بالولاية وعدد من أعضاء لجنة إزالة التمكين بالولاية (4) أعضاء جدد باللجنة يمثلون الشرطة وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقوات الدعم السريع وممثل لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة.

وأوضح مقرر لجنة إزاله التمكين بالولاية علي أبو القاسم أمس، أن أداء القسم للأعضاء الجدد يمثل اضافه حقيقية، وقال إن اللجنة ستظل العين الساهرة لحماية الثورة من أعدائها وجدد عزمهم على مواصلة محاربة الفساد واسترداد الأموال وتفكيك النظام البائد بالولاية .

وحيا أبو القاسم القوة الثورية لوقفتها الصلبة خلف لجان التفكيك باعتبار ان اللجنة هي راس الرمح لتنفيذ اهداف الثورة والمحافظة على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة .

وعقب اداء القسم تحدث رئيس اللجنة والي شمال كردفان خالد مصطفى قائلاً أن اللجنة ستواصل عملها في محاربة الفاسد واسترداد الأموال ونوه إلى أن الولاية بها العديد من التجاوزات التي ارتكبها النظام البائد في حق المواطن وأن اللجنة ستعمل بكل قوة لاسترداد تلك الحقوق ومحاربة الفساد و إزالة التمكين .

واعلن والي شمال كردفان إدانة حكومة الولاية للأعمال الإرهابية التي شهدتها بعض مناطق الخرطوم التي تهدف إلى زعزعة الامن والاستقرار ونشر وإشاعة الأفكار الهدامة وسط المجتمع السوداني وحيا الوالي الأجهزة الأمنية المشتركة التي تصدت لتلك الخلايا الإرهابية والمحافظة على أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطن.

باج نيوز