بالصور .. عادت لإكتساح السوشيال ميديا وإشعالها .. الجبلية تصرح (انا فنانة عالمية ولايوجد لي منافس بالساحة الفنية)





عادت المطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل لإكتساح السوشيال ميديا وذلك عقب عودتها القاهرة واحيائها لحفلات بالعاصمة الخرطوم ،حيث ظهرت بنيويورك جديد ومختلف نال إعجاب الكثير من جمهورها .

وبحسب متابعات محررة ( كوش نيوز) فقد ذكرت الجبلية خلال إستضافتها على قناة الهلال الفضائية انها فنانه عالمية للذلك تم اختيارها من بين مجموعة من الفنانين لتصوير فيديو كليب الذي قدمته برفقة عدد من الفنانين الأجانب وارجعت السبب في الإختيار لجمال صوتها وشهرتها التي أصبحت التريند الأول في الساحة (نمبر ون) حسبما ذكرت.

وأكدت الجبلية في الحوار عدم وجود منافس لها حتي الأن في الساحة الفنية من بين مجموعة من المطربين التي فضلت التحفظ على أسمائهم وعدم زكرها . على الرغم من الانتقادات التي وجدتها عقب المسلسل الرمضاني الذي قدمته الجبلية ذكرت وأكدت أنها سوف تعيد تجربتها في التمثيل وسوف يكون لها عمل درامي آخر تقدمه لجمهورها ولكنها لم تفصح عنه بعد.

عائشة الجبل أشادت بصوت الفنانة نانسي عجاج حيث قالا أنها لاتستطيع إيجادة اغنياتها ليس لأنها لاتمتلك المقدرة الكافية وإنما لكل فنان طريقته الخاصة في اختيار أعماله ونانسي استطاعت أن تخلق لنفسها جمهور من خلال ماتقدمه.

فيما يتعلق بالساحة الفنية فقد ذكرت الجبلية أنها واجهت عقبات وصعوبات كثيرة من الوسط الفني بعد الشهرة التي حظت بها لم تواجهها عندما كانت في بداية مشوارها كما يحدث لأي فنان في بداية طريقه.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصفوا الجبلية بالغرور من خلال حديثها الذي كانت تخلله بعض الضحكات المستفزة والإعجاب الزايد بنفسها كما وجوهو لها رسالة بضرورة التواضع والتحدث بطريقة أفضل من ما تحدثت بها في برنامج اعترفات حتي لاتفقد جمهورها بتلك الطريقة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)