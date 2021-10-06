(أصحاب العمل) يكشف عن اتصالات لإيجاد حلول عاجلة لأزمة تهدد ملايين السودانيين





دعا الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني كافة الاطراف السودانية ذات الصلة بقضية الشرق باعلاء قيمة الوطن ومراعاة مصالحه العليا في البحث عن المعالجات الحقيقية للقضية بما يعزز من التماسك الوطني ووحدة ابناء السودان في هذا المنعطف التاريخي،

‏واشار بيان صحفي صادر عن الاتحاد اليوم انه يجري العديد من الاتصالات والمشاورات مع مختلف القطاعات بتنسيق مع كل الاطراف ذات الصلة بقضية الشرق للوصول لتوافق على منهجية ورؤية لحل الاشكالات القائمة بصورة عاجلة.

‏وقال ان ما يحدث بشرق السودان في هذا التوقيت الذي يواجه فيه السودان العديد من تحديات الانتقال له اثر كبير على كل قطاعات الشعب السوداني عوضا عن ما تعرضت وتتعرض له موارد الدولة من تهديد ،

‏وطالب البيان بايجاد حل ومعالجات للقضية في اطار الحلول العامة المرتكزة على التنمية الاقتصادية المتوازنة وتحقيق العدالة بما يحقق التمثيل العادل لكل مناطق البلاد في ادارة شؤون الدولة وتحقيق القيم التي قامت عليها الثورة.

صحيفة الصيحة