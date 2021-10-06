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وفد شرطة الأمم المتحدة فى زيارة لوحدة حماية الأسرة والطفل
التقى العميد شرطة عيساوي قيدوم؛ مدير إدارة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم، بوفد شرطة الأمم المتحدة، وبحث اللقاء الاتفاقية الموقعة لحفظ حقوق الطفل ضد حالات الجنوح والجرائم المختلفة ، كما بحث التعاون في إجراءات لجنة الأطفال المفقودين في العاصمة والولايات. وقدم العميد عيساوى شرحاً عن مهام وحدة حماية الأسرة والطفل في استقبال البلاغات عبر الرقم (٩٦٩٦) لمساندة الأطفال ، وأمن وفد شرطة الأمم المتحدة على توفير كافة الاحتياجات في مجال التقنية والتدريب والمجال الطبي . حيث قام الوفد بزيارة لوحدة حماية الأسرة والطفل بالأزهري جنوب الخرطوم بحسب صحيفة اليوم التالي، ووقف على الإجراءات التشغيلية للوحدة .
الخرطوم (كوش نيوز)