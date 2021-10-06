الشرطة تكشف معلومات جديدة بشأن ظاهرة تسعة طويلة





أكد الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة العميد إدريس عبدالله ليمان أن الأمن مرتكز أساسي للنمو والتطور في أي دولة ولاتستقيم الحياة بدونه.

وقال ليمان في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إن توصيف مايحدث الآن بالانفلات الامني غير دقيق وإنما هي ظواهر إجرامية مزعجة جداً، وأضاف أن قوات الشرطة لعبت دورا كبيرا في الأحداث الأخيرة وبذلت كل مافي وسعها للحد من آاثار هذه الظواهر الخطيرة. وأكد ليمان انحسار ظاهرة التسعة طويلة وغيرها من الظواهر الاجرامية.

وطمأن العميد المواطنين، وقال إن الأمن بخير والمجتمع السوداني ويقف خلف أجهزته الأمنية ويعينها في محاربة هذه الظواهر.

ونبه المواطنين إلى خطورة تواجدهم في أماكن تنفيذ العمليات الأمنية مما يعرضهم للخطر. وأضاف ” الخسائر ستكون كارثية لاقدر الله”، وأردف أن الإرهاب ظاهرة قديمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية وقوات الشرطة مدركة تماماً للأوضاع الصعبة التي يمر بها السودان والمشاكل على الحدود المختلفة.

وقال إن الشرطة لديها دائرة مختصة بالإرهاب تتبع للشرطة الأمنية ولها مشاركات كبيرة في كل الفعاليات الاقليمية والدولية.

صحيفة الصيحة