إنشاء وكالة لتنمية الصناعات الصغيرة للشباب والنساء





أعلن وزير الصناعة إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، عن إنشاء وكالة لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة للشباب والنساء، للنهوض بها ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وخاطب الشيخ اليوم الأربعاء، الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل تمويل الصناعات الصغيرة والحرفية وريادة الأعمال، للشباب والمرأة، تحت شعار (التمويل لتعزيز الإستثمار) برعاية رئيس مجلس الوزراء والتي تنظمها الوزارة.

وأكد أن الصناعات الصغيرة والحرفية تشكل أهمية وتلعب دوراً محورياً في الاقتصاد وتسد (90%) من الإحتياجات وتُسهم في (85%) من الناتج المحلي للعديد من دول العالم.

وقال إن الورشة تمثل امتداداً للورشة الأولى، وتعمل على خلق فرص التمويل وتستهدف صناعة برنامج وطني إجتماعي اقتصادي متكامل للنهوض بالصناعات الصغيرة عبر سياسات واضحة منحازة.

وشدد على ضرورة التصدي لمشاكل التمويل والإجراءات التي تقيده بتوفير الضمانات وتذليل المهام للإستثمار بتحديد نافذة واحدة للتعامل معه.

وتطرق الشيخ لعدد من المشاكل التي تواجه التمويل، وأكد التعويل على الصناعات الصغيرة والحرفية في خلق فرص العمل، ومحاربة العطالة والحد من آثارها الإجتماعية.

وأشار إلى السعي لنشر الصناعات الصغيرة والحرفية في ولايات السودان المختلفة بما يتناسب مع إمكاناتها.

ولفت إلى أن المرأة السودانية بعد دورها في الثورة، تحتاج لاهتمام أكبر في عملية التمويل بعيداً عن النظرة التقليدية لها، وأشاد بالوعي المتقدم من المسؤولين بالدولة وهم يشكلون حضوراً فاعلاً بالورشة، مما يؤكد الإيمان بالرهان على الصناعات الصغيرة والحرفية.

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