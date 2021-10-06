التجارة تحدد توقيت(نفاد) مخزون السلع الإستراتيجية





كشفت الأمين العام لوزارة التجارة آمال صالح سعد عن تأثر حركة التجارة الداخلية والخارجية بإغلاق شرق السودان. وقالت آمال في حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق وفق صحيفة الصيحة إن حركة العقودات التجارية قلت بشكل كبير بعد بداية إغلاق ميناء بورتسودان. وحذرت من مشكلة كبيرة تواجه حركة انسياب الدقيق في العاصمة والولايات حال استمر هذا الإغلاق. وأكدت أن المخزون من السلع الاستراتيجية يكفي البلاد لمدة 40 يوماً، وطالبت بضرورة الاسراع في حل المشكلة .

الخرطوم ( كوش نيوز)