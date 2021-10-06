اتفاق تعاون بين وزارتي الري بالسودان وجنوب السودان





وصل وزير الري والموارد المائية بالسودان بروفيسور ياسر عباس الأربعاء وفق (سونا) إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، والتقى مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك مانيمي، ونظيره الجنوبي مناوا بيتر. وأعلن عباس، في تصريحات صحفية بجوبا عقب لقاء مستشار سلفاكير، استعداد السودان للتعاون مع دولة الجنوب في توفير كافة المعلومات وبناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يختص بالفيضانات والتنبوء بها ورصدها بجانب تأهيل مشروعات الري في أعالي النيل وتفعيل كافة آليات العمل المشترك. وقدم وزير الري، شكر حكومة وشعب السودان لشعب وحكومة جنوب السودان برئاسة سلفاكير ميارديت، بمناسبة مرور عام على إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان. من جهته قال وزير الري بجنوب السودان، مناوا بيتر، إن وزير الري السوداني، عرض إمكانيات السودان لمساعدة جوبا في مجالات التدريب وتقديم الدعم الفني.

الخرطوم (كوش نيوز)