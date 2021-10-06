المركزي: تمويل أكثر من (600) ألف عميل بـ(30) مليار خلال (6) أشهر





كشف نائب محافظ بنك السودان المركزي فاروق كمبريسي، أن البنك مول (617) ألف عميل بمبلغ (30) مليار جنيه في مجال ريادة الأعمال الصغيرة خلال الـ(6) أشهر الأولى من العام 2020م.

وتحدث كمبريسي، في ورشة نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية، اليوم الأربعاء، عن تمويل الصناعات الصغيرة والحرفية وريادة الأعمال.

وأعلن نائب المحافظ بحسب (منصة الناطق الرسمي)، عزمهم إجراء تحديث في سياسات التمويل الأصغر لاستيعاب مزيد من مشروعات الصناعات الصغيرة والحرفية.

وأوضح أن البنك المركزي يُعد من أهم الداعمين للمشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر، وأشار إلى أن هذه الفترة تعتبر الوقت المناسب للحكومة والمؤسسات الاقتصادية لتلعب دوراً رئيسياً في تشجيع مبادرات دعم الصناعات الصغيرة لردم فجوة التفاوت في الاقتصاد.

ونوه إلى أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيعزِّز استقرار الاقتصاد الكلي، الأمر الذي سيكون عاملاً مهماً في تقديم التمويل لكل القطاعات الصناعية الصغيرة والحرفية ورواد الأعمال.

وتخصص المصارف (12%) من عمليات تمويلها للتمويل الأصغر، لكن المُفنذ لا يتعدى الـ(5%) وفقاً لتقارير رسمية.

الصيحة