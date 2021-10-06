الشرطة: إنتهاء أزمة استخراج الجوازات بنهاية الشهر الحالي





كشف مدير دائرة شؤون الأجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة اللواء الطاهر عبد الحفيظ، عن وجود (8) ملايين أجنبى يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال اللواء عبد الحفيظ، إنه وبحسب الإحصائيات تبين وجود (8) ملايين أجنبى يقيمون بطريقة غير شرعية فى مدن البلاد المختلفة.

وأضاف: وجاء تصنيفهم بـ(3) ملايين أجنبي إثيوبي و(2) مليون أجنبي من دولة جنوب السودان، و(2) مليون أجنبي من دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى وجود مليون لاجئ مسجلين بطريقة شرعية ومعتمدين لدي معتمدية اللاجئين.

وكشف عن تسجيل واعتماد إداراته فقط لـ(34) ألف أجنبي يقيمون بالبلاد بطريقة شرعية ومنظمة وفقاً للقوانين.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي يوسف، في تنوير صحفى بالادارة العامة للجوازات والهجرة خلال تفقده العمل بالادارة، إنه آن الأوان بأن تقف الدولة بجهودها الرسمية والشعبية لمكافحة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد إبتداءاً بإبلاغ المواطنين للسلطات عن أي مظهر غير مألوف للأجانب.

وأكد أن تعامل الدولة مع الوجود الأجنبي لم يكن على المستوى المطلوب لا سيما وأن حدود البلاد ظلت مفتوحة لتدفق الأجانب.

وشدد على أن آثار الوجود الأجنبي بدأت تظهر للعيان من خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

من جانبه، أعلن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء آدم إبراهيم، عن إنتهاء أزمة الجوازات الحالية بنهاية الشهر الحالي، مؤكدا أنه وبنهاية هذا الشهر يمكن لأي مواطن الحصول علي جواز السفر بسهولة ويسر.

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