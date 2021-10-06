لجنة مبادرة (حمدوك) تلتقي البرهان





عقدت اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الطريق إلى الأمام اجتماع مساء اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة جعفر رئيس اللجنة خضر الحسن وحضور كافة الأعضاء.

و إستمعت اللجنة إلى تقارير حول عمل اللجان الفرعية، بجانب تقرير من اللجنة الثلاثة التى تم تكوينها خلال الاجتماع السابق للتواصل مع كافة أطراف الأزمة السياسية في البلاد .

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن اللجنة التقت رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان واستمعت إلى رؤيته حول الأزمة وكيفية معالجتها وستواصل اللجنة لقاءاتها مع بقية الأطراف.

باج نيوز