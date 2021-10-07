مشروع الجزيرة: حصاد (700) ألف فدان صيفي مطلع نوفمبر القادم





كشفت إدارة مشروع الجزيرة عن استعدادها لانطلاقة عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة والمناقل في مساحة (٧٠٠) ألف فدان بمختلف المحاصيل، مطلع نوفمبر القادم، في وقت أكدت فيه استهداف زراعة (٦٠٠) ألف فدان بمحصول القمح خلال العروة الشتوية.

وأقر محافظ مشروع الجزيرة، د. عمر محمد مرزوق، في تصريحات صحفية ببركات أمس، بوجود تحديات تواجه محاصيل العروة الصيفية متمثلة في الآفات ومكون الري، وأضاف أن سير نمو المحاصيل يطمئن بإنتاجية عالية بفضل التأسيس الجيد من المزارعين، إضافة إلى المناخ بنجاح موسم الأمطار، وتوقع أن تصل الإنتاجية لمحصول القطن لنحو (١٥) قنطار للفدان، وللذرة نحو (١٥) جوال للفدان، موضحاً أن جملة المساحات المزروعة في المشروع تبلغ نحو (٧٠٠) ألف فدان، منها نحو (١٠٥) آلاف فدان لمحصول القطن، و(٢٥٠) ألف فدان للفول السوداني، ونحو (٣٥٠) ألف فدان للذرة، اضافة إلى الخضروات والجنائن الصيفية.

ودمدني: عرمان الجميعابي

صحيفة السوداني